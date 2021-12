Ruben Amorim considera que as ausências de Sebastian Coates e João Palhinha no dérbi desta sexta-feira com o Benfica, no Estádio da Luz, não retiram responsabilidade ao Sporting. O treinador garante que o objetivo passa por vencer o rival, com toda a equipa a tentar compensar as características das duas «baixas» forçadas.

Na antevisão do dérbi, o treinador começou por confirmar as baixas. «Quem não pode jogar é o Jovane, o Vinagre, o Coates e o Palhinha. São as quatro baixas, quatro jogadores que nos fazem falta, mas já tivemos outras no campeonato», começou por enunciar.

Ausências importantes, mas o treinador garante que a responsabilidade é a mesma. «Todos fazem falta. Não vamos estar aqui a esconder. Pelos minutos que têm e pelas características que têm são jogadores difíceis de substituir. O Palhinha ocupa muito espaço, o jogador que jogar no lugar dele vai ter de ocupar muito espaço. O Coates é muito agressivo nos cruzamentos e muito forte a liderar a equipa. Todos têm de liderar a equipa, todos têm de ser fortes nos cruzamentos. Os que vão entrar não têm as características que o Palha e o Seba têm, mas vão cumprir o seu papel», prosseguiu.

Ausências que abrem espaço para eventuais surpresas que possam apanhar o adversário desprevenido. «As rotinas da nossa equipa são muito fortes e vincadas. Mudamos muitas vezes os jogadores e a dinâmica da equipa está lá. Ter um jogador com mais de posse como o Dani que se atira para a frente ou um jogador como o Ugarte que joga melhor a bola será diferente. Se jogar no meio o Feddal ou o Inácio ou Neto também muda a forma de jogar. Não será uma grande surpresa», comentou.

Apesar de tudo, o treinador lembra que o Sporting já ganhou sem Coates e sem Palhinha, recordando, inclusivamente o último dérbi em que Matheus Nunes jogou como seis e acabou por marcar o golo da vitória. «Temos um saldo positivo com o Palhinha e com o Coates, mas houve jogos sem o Coates que ganhámos e houve jogos sem Palhinha que ganhámos. No último dérbi, aqui em Alvalade, jogámos sem o Palhinha de início, jogou o Matheus Nunes e acabou por jogar bem e marcar o golo da vitória. Obviamente que temos de ganhar. Isto não tira a responsabilidade ao Sporting. Olhamos para o copo meio cheio. O Dani tem de jogar. O Ugarte, com muito sangue na guelra, nada melhor do que lançar estes jogadores. É entusiasmante ter estes jogos para ver estes jogadores», referiu ainda.