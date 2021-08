Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV após o empate em Famalicão:



«O jogo nunca esteve controlado, mesmo quando o Famalicão baixou as linhas. Não tivemos precisão nos passes e o grande problema foi com bola. Não conseguimos impor o nosso jogo. Falámos ao intervalo, melhorámos, mas não tivemos a fluidez habitual. O Famalicão tinha muito espaço entre linhas e criou-nos problemas.»



[sobre o mercado de transferências]



«Estou mais preocupado com o jogo. O que tiver de acontecer, acontecerá.»



[sobre a luta na Liga]



«As equipas são difíceis, os treinadores são inteligentes. Pecámos em algumas coisas e temos consciência disso.»