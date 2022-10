Ruben Amorim diz que esta é a altura do Sporting mudar o chip da Champions para a Liga e focar-se, desde já, numa vitória já esta sábado, frente ao Santa Clara, em jogo da 9.ª jornada da Liga. Há um ano, os leões foram aos Açores, sem Ruben Amorim, então infetado com covid-19, e acabaram por perder, mas o treinador garante que a equipa vai viajar «sem fantasmas» e determinada a retomar o rumo das vitórias.

A prioridade para Ruben Amorim é subir na classificação da Liga e isso passa por vencer o Santa Clara. «Sem duvida, já o provou o ano passado, podemos voltar a estar a esse nível. A preparação foi normal, mas depois de uma derrota o ambiente não é sempre o melhor. Os jogadores estão preparados, perceberam o que se passou no jogo, foi um jogo atípico, mas é responsabilidade nossa. Sabemos disso e estamos preparados para o jogo do Santa Clara, temos de ganhar, temos de subir na tabela. Não mudou o panorama, temos sempre de ganhar. A derrota não nos tira o foco, estamos em primeiro lugar na liga dos Campeões, agora temos que subir na tabela na Liga», destacou em conferência de imprensa.

A derrota em Marselha deixou marcas na equipa, mas o treinador garante que é o primeiro a estar «animado» para o jogo deste sábado. «Sinto-me sempre animado, porque ainda falta muito campeonato e porque sou o responsável. Se há pessoa animada e com fé que tudo pode mudar essa pessoa sou e tenho de ser eu», comentou.

«Não vamos rodar ninguém»

Há um ano, no final da primeira volta, o Sporting perdeu com o Santa Clara por 2-3. «Se os adversários perderem pontos obviamente dá-nos mais vontade. Mas o que nós queremos fazer é ganhar e sentir a sensação de vitória atrás de vitória. Este jogo não é diferente. Perdemos o ano passado nos Açores, foi das poucas derrotas que tivemos, mas este ano já tivemos tantas derrotas como o ano passado, portanto, não muda nada. Não temos fantasmas nenhuns, queremos ganhar o jogo. Sabemos que o Santa Clara não vive um grande momento, nós também não estamos no melhor momento que já tivemos. Podemos ganhar a qualquer equipa, podemos perder qualquer jogo», acrescentou.

No jogo com o Marselha, Sotiris Alexandropoulos jogou a segunda parte e até esteve em bom plano, mas Ruben Amorim não abriu o jogo quanto ao onze que vai apresentar este sábado. «Ele está cada vez mais preparado para rodar com os outros jogadores. Tem de se conquistar a titularidade durante a semana, eles trabalharam bem e, volto a dizer, este é o jogo mais importante para nós, nada mais interessa. Só olhamos para o Santa Clara e vai jogar a melhor equipa. Não vamos rodar ninguém, já não fazíamos no passado. Quando estamos de vitórias sobre vitórias é mais fácil rodar os jogadores», destacou ainda.