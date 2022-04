Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (2-0), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[Sporting fica a três do FC Porto e com mais nove do que o Benfica, fica mais sossegado?]

- Sossegado nunca estou, acho que a equipa pode fazer sempre melhor, podemos ser sempre mais dominadores. Estamos sempre a evoluir, portanto não me sinto sossegado. Fizemos o nosso trabalho, o que tiver de acontecer, acontece. A ideia é lutar sempre pelos três pontos nos seis jogos que faltam e acredito que podemos vencer os seis.

[Acredita que o FC Porto pode perder pontos? Como viu os assobios à equipa no início da segunda parte?]

- Nenhuma convicção, não é a minha equipa, não controlamos, portanto, em relação ao adversário tenho zero de convicção. Em relação a nós, o público exigiu mais, acho que tivemos um excelente final frente a uma equipa que fez zero remates enquadrados. É bom sinal que as pessoas queiram mais de uma equipa teve várias oportunidades para marcar e que controla o jogo. É um sinal de crescimento do clube. Temos de ser melhores para a semana, a tendência é essa.

[Assume que é o culpado pelos assobios que se ouviram?]

- É o senso comum. O que tento dizer aos jogadores é que isto acontece, quanto mais se ganha, mais a exigência cresce. Era evidente que no início da segunda parte estávamos com dificuldades em recuperar a bola. Temos de encarar isso como natural, sinto-me culpado de tudo, não mais do que isso. A exigência é cada vez maior.

[O lance do penálti já foi comentado pelo Benfica, como viu esse lance?]

- Obviamente que não vou comentar o que o Benfica disse. Acho que é o maior elogio que podem dar à nossa equipa técnica era que conseguisse influenciar as arbitragens. Tentamos controlar o jogo, é isso que controlamos. Ainda não vi o lance, respondo da mesma forma como vi os outros lances: foi ao VAR, retirou o amarelo ao Paulinho, deu penálti. Não mudou o teor do jogo, continuou a ser o mesmo jogo em toda a partida.

[O Benfica fica a nove pontos, acha que este penálti pode ter influência na luta pelo segundo lugar?]

- Não considero nada. Não vou estar a comentar. O que interessa é ganhar o próximo jogo. Não vai ser o treinador do Sporting a comentar o comunicado de outro clube.