O Sporting entra em Moreira de Cónegos com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto e quererá voltar à almofada de dez pontos. Ruben Amorim reencontrou os atletas que voltaram das seleções nacionais, com destaque para Nuno Mendes e João Palhinha, que se estrearam por Portugal e são alvo de alguns gigantes europeus.



Como estará a cabeça dessa dupla? Ruben Amorim respondeu assim. «Somos um grande clube europeu. O mérito é deles, fico feliz por eles e já jogam num grande clube. Há muitos jogos por fazer. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, o sucesso da equipa é que lhes faz isto. Não posso dizer que cresceram assim tanto individualmente.»



Ruben disse que quer «ficar com os melhores» e até fechou a questão com bom humor. «Acho que o Nuno não está preparado para sair daqui um ano ou daqui a dois anos. So estará daqui a cinco anos, quero ficar com ele muitos anos.»



Sobre o Moreirense, o treinador elogiou a competência da equipa de Vasco Seabra e o currículo de alguns dos seus atletas. «O Moreirense é atrevido, gosta de jogar bom futebol e tem jogadores com passado em clubes grandes, isso ajuda. Tem um bom treinador. Eles estão bem, nós vivemos um bom momento e que seja um grande jogo. Se não for, que ganhe o Sporting.»