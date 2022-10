Nuno Tavares, lateral do Marselha, diz que ficou «triste» com «algumas bocas» que ouviu do banco do Sporting, no decorrer do embate entre os dois emblemas para a Liga dos Campeões. Um pormenor que Ruben Amorim desvalorizou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, dizendo que foram «coisas normais» no decorrer de um jogo.

«Não vou comentar o que se disse. São coisas normais durante o jogo. Não interessa nada, a meu ver, não se passou nada», comentou o treinador no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara.