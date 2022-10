Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Santa Clara (2-1), nos Açores, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

- Em relação ao St. Juste, foi gestão. Ele está a voltar à competição. Fez 45 minutos, hoje voltou a fazer 45 minutos. Quando sente ali alguma coisa, temos de o tirar. Não é muito bom porque gastamos sempre uma substituição, mas temos de o fazer senão torna-se difícil ele voltar à competição. E a verdade é que demonstra muita qualidade quando está em jogo.

- Em relação ao jogo, foi uma primeira parte em que o Santa Clara esteve muito bem organizado, mas muito fechado, com uma linha de seis e depois três médios. Tivemos a paciência até fazermos o golo. Fomos para o intervalo assim, sem deixar o Santa Clara fazer transições.

- Para a segunda parte sabíamos que o Santa Clara ia arriscar e foi isso que aconteceu. Tivemos espaço nas costas para usar e não usamos. Baixamos a intensidade e perdemos muitos duelos. Todos os duelos eram do Santa Clara.

- O bom de hoje foi, sem dúvida, o resultado e foi o Adán. Dentro do mau jogo da equipa, temos uma coisa a favor que foi o Adán voltar a demonstrar toda a sua capacidade. Não precisava de o fazer ao treinador e aos colegas, mas a toda a gente.

- Há muito trabalho pela frente. Como treinador do Sporting, com a exigência que este clube tem, eu não posso estar satisfeito com esta exibição. Nem os jogadores estão. Eles têm a noção disso.