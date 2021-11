A verdade é que a popularidade de Ruben Amorim está em alta e os adeptos, agora, até lhe dedicaram um novo cântico. «Em relação à música é um pormenor, agradeço muito, mas prefiro a musica do Sporting, principalmente aquela dos golos», destacou.

Esta semana também ficou marcada pelo sorteio da Taça de Portugal que voltou a colocar uma antiga equipa de Ruben Amorim no caminho do Sporting. Depois do Belenenses, agora o Casa Pia. «Vai ser especial, se nós ganharmos. Obviamente que tenho um carinho especial pelo Belenenses e pelo Casa Pia, foi onde comecei, apesar de ser um bocado diferente. Antigamente era mais familiar, agora tem um investidor, está a crescer, o estádio está diferente. Será especial se ganharmos, senão não terá nada de especial. O importante é vencer os jogos. É um prazer voltar ao Casa Pia, mas o principal é ganhar», comentou ainda.