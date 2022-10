Ricardo Esgaio ficou fora do último jogo da Taça de Portugal, frente ao Varzim, e também não vai entrar nas contas para o jogo do próximo sábado, frente ao Casa Pia, em Alvalade. Depois das muitas criticas que o lateral foi alvo, nos dois jogos com o Marselha, Ruben Amorim explica afastamento com o regresso de Pedro Porro, mas fala também em «coisas especiíficas».

«O Esgaio ainda não vai ser convocado esta semana por coisas específicas. Da mesma forma que ele não descansou em vários jogos porque o Porro estava fora, agora é o Esgaio que vai descansar. O Porro vai jogar, mas não vai fazer os três jogos por semana, é difícil para ele. Estamos a fazer o nosso planeamento consoante as características dos jogadores, é normal. Estamos a fazer a gestão normal do plantel».

Na conferência de imprensa que se seguiu à derrota com o Varzim, o treinador recusou um «ataque» ao mercado em janeiro, preferindo valorizar os «miúdos» do plantel, mas garante que não vai haver uma revolução na equipa. «Não vai haver revolução nenhuma, sabemos o projeto em que estamos. As coisas estão a ser bem-feitas, os resultados não estão a sair, mas não vai haver nenhuma revolução. O que me perguntaram foi se ia haver um ataque ao mercado, disse que não, que íamos valorizar esses miúdos», comentou ainda.