Ruben Amorim reagiu às polémicas declarações do irmão Mauro nas redes sociais, garantindo que não concorda com o familiar que, numa discussão com adeptos do Sporting, previu «uma crise jamais vista» no momento em que Ruben deixar o clube.

«Os familiares às vezes não têm noção destas coisas. É difícil para os familiares, às vezes não percebem que tudo o que se diz não é pessoal. Algumas pessoas não gostam do treinador que perde jogos no Sporting», começou por enunciar o treinador que já estava à espera que o tema fosse abordado na conferência de imprensa desta sexta-feira.

O treinador explicou depois que já esclareceu tudo com o irmão Mauro. «Eu já fiz o meu papel, que foi falar com ele, tal como faço com os meus familiares. É difícil de lidar para eles, obviamente que não concordo com o que ele disse, e explico-lhes o impacto que isso pode ter no meu trabalho, mas eles são grandinhos e fazem o que bem entenderem», destacou ainda.