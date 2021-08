Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da vitória em Alvalade, sobre o Belenenses, por 2-0, explicando porque é que Palhinha está cada vez melhor a ataque:

«O Palhinha é um jogador com muita fome. Tenta as coisas no treino, é muito competente e depois melhora, porque trabalha muito e treina muito, evolui em todos os treinos. Depois estams sempre a dizer-lhe ao ouvido: ‘Palhinha, és o melhor jogador da tua posição’. E isso ajuda. O Matheus também o ajuda e ele está cada vez mais solto para atacar.

Paulinho falhou golos, é normal que os adeptos fiquem chateados, ele vive bem com isso. A influência do Paulinho no jogo da equipa tem sido óbvia, melhorou muito a nossa equipa.

Mas o TT também está muito melhor a segurar a bola, está cada vez mais parecido com o avançado que nós queremos porque é um rapaz inteligente, o ano passado foi muito sacrificado com jogo direto este ano está com tempo para aprender o que queremos, vai jogar e vai haver espaço para os dois.»