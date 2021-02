O Benfica considera que o caso Palhinha «abriu um precedente extremamente perigoso», mas Rube Amorim diz que o jogo com o Benfica já «é passado» e está apenas preocupado com o próximo jogo com o Marítimo.

«Estou preocupado com o próximo jogo, o Marítimo. O jogo com o Benfica já faz parte do passado. Este clube tem pessoas que se ocupam dos vários assuntos. O nosso assunto é ganhar o próximo jogo, preparar bem a equipa e evoluir os jogadores. É nisso que estamos focados e o resto é o resto», comentou o treinador no decorrer da antevisão do jogo da 17.ª jornada.