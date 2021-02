Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Marítimo (2-0), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Jogo fácil...]

- Fizemos um excelente jogo, controlou sempre. O que não conseguimos fazer na Taça de Portugal, conseguimos hoje fazer, marcar na primeira parte. Tivemos várias oportunidades para dilatar o resultado, na segunda parte deixamos correr um bocadinho o jogo, com o Marítimo a ter um pouco mais de posse de bola, o que é normal. Podíamos ter feito mais golos e fomos muito seguros nas bolas paradas. Precavemos muito bem as transições do Marítimo, que era aí que o Marítimo nos podia criar perigo e, portanto, todo o mérito para a vitória e pelo excelente trabalho dos jogadores.

[A melhor primeira volta de sempre... ]

- É sempre bom porque o Sporting não é um clube qualquer, mas que não dá títulos e há que continuar a trabalhar. O objetivo principal desta equipa é dar robustez ao clube e prepararmos-nos bem para sermos aquele tal candidato normal que o Sporting sempre foi e estamos a caminhar para isso.