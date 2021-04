O Sporting vai recorrer do castigo de quinze dias aplicado pelo Conselho de Disciplina a Ruben Amorim. O departamento jurídico da SAD leonina encontra-se a finalizar a argumentação de defesa do técnico e deve avançar nas próximas horas, entre esta quinta-feira e amanhã, sexta-feira, com o recurso para o pleno do Conselho de Disciplina da Federação.

Recorde-se que o Sporting tinha até à próxima terça-feira para apresentar este recurso, mas vai fazê-lo antes, sendo que o mesmo não tem efeitos suspensivos, pelo que dificilmente terá efeitos práticos: só se os juízes decidirem em tempo recorde, e a favor dos argumentos do treinador, é que Ruben Amorim poderá retirar consequências positivas do recurso.

De resto, o recurso vale sobretudo pela defesa da honra do técnico, que insiste não ter dito aquilo que vem escrito no relatório do árbitro e pelo qual foi castigo com 15 dias de suspensão. «O que se passou é que fui expulso por umas declarações que não são verdade. Posso ser expulso por palavrões, mas o que sustenta o castigo não é verdade», repetiu esta quinta-feira.