Marcus Edwards foi o principal destaque do triunfo histórico do Sporting na Alemanha contra o Eintracht Frankfurt. Embora o inglês tenha feito um golo e uma assistência, Ruben Amorim considerou que esse não foi o melhor jogo do ex-Vitória pelos leões.



«Já tínhamos preparado o Marcus para jogar nessa posição [como avançado]. Acho que não foi a melhor exibição, mas foi a mais vistosa com um golo e uma assistência. Já estávamos convencidos de que poderia jogar naquela posição. Teve mais ênfase porque foi num jogo da Liga dos Campeões, mas não nos deixámos levar pelos resultados, golos ou assistências. Para nós ele já era um dado aquirido. O Arthur também pode fazer a posição, já a fez no Estoril e temos ainda o Paulinho, embora com características diferentes. Temos de usar isso para confundir os adversários», referiu o técnico, em conferência de imprensa.



Em sentido contrário, o treinador verde e branco não vai contar com St. Juste, defesa que saiu lesionado do jogo contras Águias Negras devido a uma mialgia de sobrecarga. De acordo com Amorim, o neerlandês só deverá voltar à competição no início de outubro.



«O St. Juste não está pronto para o jogo e não estará até à paragem para as seleções», anunciou, antes de admitir que Alexandropoulos ainda não tem capacidade para ser titular.

«Em relação ao Sotiris, ainda precisa de se ambientar à posição. Não vai começar de início amanhã. Temos de ganhar amanhã, mas temos ao mesmo tempo de proteger os jogadores e é esse processo que estamos a fazer. Estamos a construir um jogador para um posição muito específica. Em relação à rotação dos dois médios, vamos ver.»



O Sporting recebe o Portimonense, este sábado, às 18h00, numa partida da sexta jornada da Liga.