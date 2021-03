Como foi revelado pelo Sporting, a acusação de fraude feita ao Sporting pela Comissão de Instrutores da Liga de Clubes começou numa denúncia de José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que há largos anos se bate contra a contratação por partes dos clubes de treinadores sem o necessário diploma para exercer o cargo.

Ora José Pereira apresentou uma queixa no Conselho de Disciplina da Federação, que enviou a referida queixa para a Comissão de Instrutores da Liga, para que esta fizesse a necessária instrução do processo. Ao fim de quase um ano, a Comissão de Instrutores concluiu o processo e propôs uma suspensão de entre um e seis anos ao treinador do Sporting.

O processo foi então devolvido ao Conselho de Disciplina, que terá agora a responsabilidade de tomar a decisão. Antes de o fazer, os juízes do pleno da Federação vão ter que ouvir as duas partes. A parte que acusa, ou seja, a Comissão de Instrutores da Liga, e a parte que se defende, ou seja, o Sporting, os quais vão apresentar os seus argumentos em audiência.

Este pode ser um processo que ainda deve demorar muito tempo, porém. Antes de mais, porque uma decisão destas geralmente tem de ser bem ponderada e estudada, o que por norma obriga a tomar tempo. E depois porque os prazos dos tribunais ficaram suspensos por causa do Estado de Emergência, numa medida do Governo que o Conselho de Disciplina também adotou.

Ou seja, nesta altura, não há um prazo para conclusão dos processos, à semelhança do que acontece nos tribunais civis, sendo que sempre que possível as partes devem ser ouvidas por videoconferência: há, no entanto, a hipótese de essa possibilidade ser recusada por qualquer uma das partes, o que neste caso ainda atrasaria mais a decisão final.

