Pablo Sarabia acabou de chegar e já está convocado para o clássico deste sábado com o FC Porto. Ruben Amorim explicou a chamada do internacional espanhol face ao plantel curto do Sporting e às limitações de alguns jogadores, passando mesmo a ideia que o médio pode mesmo ir a jogo.

«Vai ser convocado, mas é porque temos um plantel curto. É um jogador que entra bem no jogo, temos mais espanhóis no grupo, portanto adaptou-se bem. Tem características que nos trazem mais assistências, mais golos e é um jogador experiente. Pode jogar por fora, como pode jogar por dentro, como faz na seleção. É mais um excelente rapaz para juntar aos que temos lá», começou por anunciar.

Quanto à sua utilização no jogo deste sábado, depois de ter estão em destaque na seleção espanhola, Ruben Amorim deixou a porta aberta. «O Sarabia é opção para o jogo de amanhã», acrescentou.