Ruben Amorim diz que, neste momento, não lhe passa pela cabeça treinar a Seleção Nacional. O treinador diz que ainda é jovem e, nesta altura, está totalmente concentrado no Sporting. Quanto ao desaire diante da Espanha, o treinador lembrou que, esta época, também já perdeu jogos no fim.

«Neste momento não, neste passa-me pela cabeça apenas ganhar ao Gil Vicente, porque estou preocupado com o meu lugar e devido à exigência que nós metemos sempre aqui. Temos de começar a ganhar jogos e o campeonato é o reflexo do treinador. Por mais jogos que se ganhe nas Champions e nas Taças, o reflexo do treinador é sempre no campeonato, portanto o meu foco está aí. No futuro não sei, seria difícil, sendo tão jovem, trabalhar no campo só de vez em quando. Não passa por aí a minha ideia», comentou no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente.

Uma pergunta que surgiu na sequência da derrota de Portugal diante da Espanha, para a Liga das Nações. «Portugal perdeu com uma grande seleção, aos 84 minutos, coisas que acontecem. Nós também sabemos aqui que não temos ganho e temos sofrido golos no fim. O futebol é assim. Jogámos contra a Espanha e, às vezes, é preciso não perder a noção disso. Foi um jogo equilibrado, tivemos várias oportunidades, mas a Espanha, com mais posse de bola, no fim matou o jogo. Acontece», comentou ainda.