Rúben Amorim continua sem conhecer o sabor da derrota no principal escalão do futebol português e tem sido um dos nomes mais falados no panorama desportivo nacional.

«É normal. As vitórias trazem isso», começou por responder o Sporting após ser questionado se se sentia o «treinador da moda».

E será que a invencibilidade de Rúben Amorim é um aliciante extra para os adversários? «Certamente que não estão no balneário a dizer que vão jogar contra o Rúben Amorim: vão jogar contra o Sporting. E essa é a maior motivação que os adversários pode ter», disse.

Depois de ter dito que tem trabalhado para que os jovens que tem lançado não se deixem deslumbrar pela fase positiva que eles e a equipa leonina atravessa, Amorim disse aplicar a mesma receita a ele próprio. «Tenho a plena noção de que duas derrotas mudam completamente o cenário. (...) Isto muda de um momento para o outro, eu tenho essa noção e mantenho sempre os pés no chão. Se tento que os miúdos mantenham os pés no chão, tenho plena noção de que isto pode mudar de um momento para o outro», insistiu.

Rúben Amorim falava na antevisão ao jogo com o Moreirense, contra quem os leões vão procurar alcançar a quinta vitória consecutiva na Liga. O técnico dos leões deixou elogios à equipa minhota, que perdeu apenas um dos últimos 11 jogos realizados.

«O Moreirense é uma excelente equipa e tem um excelente treinador. É uma equipa que é muito organizada defensivamente. Joguei lá por outro clube e tivemos pressão alta no início, mas nestes últimos jogos tem tido um bloco um pouco mais baixo e tem sido muito forte nas bolas paradas. Tem também jogadores de muita qualidade que podem mudar a maneira de jogar. Tem muitas soluções, joga sem pressão e quer mostrar a toda a gente que não é por acaso que tem uma derrota em onze jogos, mas o Sporting vai estar preparado», apontou, referindo que vai colocar em campo os «jogadores com mais energia».