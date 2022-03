Ruben Amorim confirmou que o Sporting já recebeu propostas por Matheus Nunes no mercado de janeiro, mas diz que esse assunto é da inteira responsabilidade de Hugo Viana e do presidente Frederico Varandas

«Isso é como os outros jogadores, é uma parte do Hugo Viana e do presidente. Sei que já houve propostas mesmo em janeiro, faz parte do nosso dia-a-dia, é um bom sinal. Obviamente que a montra da Liga dos Campeões aumentou muito a cobiça sobre os jogadores», começou por assinalar no decorrer da conferência de antevisão do jogo com o Moreirense.

O treinador está obviamente interessado em manter Matheus Nunes no plantel, mas, volta a dizer, não será propriamente ele a decidir o futuro próximo do internacional português. «Vou fazer o meu papel que é, cada ano que passa, ter uma equipa melhor. Trazer jovens jogadores para começarem a integrar a equipa. Esse é meu papel, o papel do Viana e do presidente é tratar dessas situações. Portanto, não faço ideia como é que está a situação do Matheus ou de qualquer outro jogador. O meu objetivo é vencer os jogos todos e, depois, ter a melhor equipa possível para o próximo ano», insistiu.