Ruben Amorim foi suspenso quinze dias e multado em 6 375 euros pelo Conselho de Disciplina, depois de ter sido expulso após o apito final do empate frente ao Famalicão, no jogo realizado no último domingo em Alvalade.

O árbitro Rui Costa escreveu no relatório que o treinador do Sporting «foi considerado expulso por palavras injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem, proferidas no final do jogo, tendo dito: 'Vai para o c.., vai-te f..., conseguiste o que querias'», conforme escreveu no relatório.

Ora o mapa de castigos da Liga indica que Ruben Amorim foi notificado deste relatório na segunda-feira e nesta mesma terça-feira apresentou a contestação, argumentando que não foram aquelas expressões que proferiu.

«Analisada a defesa apresentada, este Conselho de Disciplina - Secção Profissional entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade neles descrita, com as consequências disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar», pode ler-se.