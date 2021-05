Ruben Amorim aproveitou o lançamento do dérbi com o Benfica para fazer um rescaldo da festa e lançar já os alicerces para a próxima temporada. O principal objetivo já foi alcançado, mas o treinador quer ver um campeão competitivo no Estádio da Luz.

«Em relação à festa foi a festa de um clube que não ganhava há muito tempo. Foi notória a alegria, o peso da responsabilidade. Passados uns dias a sensação é que querermos mais. Temos de continuar a construir o futuro, ganhámos o título nacional, mas temos mais passos para dar. Foi uma grande festa, o clube é enorme, mas queremos mais», atirou logo a abrir.

Foi o mote para o resto da conferência de imprensa. O principal objetivo está alcançado, mas o treinador quer aproveitar o jogo deste sábado para começar a preparar a nova temporada. «É sempre um dérbi, é sempre importante para os adeptos, o Benfica está ainda na luta por um lugar, nós já temos a classificação completa, mas temos de olhar para a frente a começar a construir o futuro», prosseguiu.

O principal objetivo foi alcançado no jogo anterior, frente ao Boavista, mas o treinador não retira importância ao jogo da Luz por isso. «Não, todo os jogos são importantes. Agora tem menos pressão em termos de resultado, mas o Sporting tem de entrar sempre para vencer. Os adeptos querem ganhar, nos também. Isto é uma prova que temos de ser competitivos, nem que seja a feijões», comentou.

O treinador lembrou depois que na época passada aconteceu precisamente o inverso. Era o Sporting que ainda tinha objetivos, o Benfica já não e foi o adversário que venceu. «O ano passado estávamos a lutar por objetivos, o Benfica já não e foi ao contrário, o Benfica venceu. Foi um golo muito festejado pelo Benfica, este ano vamos fazer o mesmo. Se o ano passado foi de uma maneira, este ano vamos tentar retribuir da mesma maneira», destacou ainda.