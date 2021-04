Ruben Amorim garante que nada mudou na preparação do jogo com o Sp. Braga depois do FC Porto ter encurtado a diferença na classificação para apenas quatro pontos. O treinador do Sporting diz que a pressão nesta fase do campeonato é normal para todos os clubes e, no caso do Sporting, é até é positivo voltar a ser pressionado para vencer.

«Não mudamos nada. Foi igualzinho. O primeiro treino foi de recuperação, o segundo durou 25 minutos. Foi sempre assim que fizemos, preparámos hoje bem o treino, as bolas paradas. Digo desde o primeiro dia que todos os jogos são finais. Temos de olhar para isto como mais um jogo do campeonato. Quando se acerta há que manter as coisas, quer quando se está bem ou quando se está mal», comentou.

No último jogo, o Sporting cedeu um empate em casa diante do Belenenses (2-2), num jogo em que os jogadores mais experientes cederam à pressão. João Mário desperdiçou uma grade penalidade ainda com o resultado em branco e Adan cometeu um erro que deu origem ao segundo golo de Cassierra.

«Faz parte. Todas as equipas sentem o mesmo nesta fase do campeonato e obviamente com os empates nos últimos jogos, a distância pontual para o segundo classificado diminui e com o desenrolar dos jogos a pressão aumenta. O João Mario escolheu um lado, o guarda-redes escolheu o mesmo, aconteceu. O Adan ia bater a bola, depois decidiu passar, mas o que vi foi um Adan muito confiante. Ainda a semana passada estávamos a falar num super-Adan que salvava o Sporting. Para mim não foi mais do que isso. O João Mário escolheu um lado errado, o Adan ficou dividido», referiu.

Mais dos que os erros, o treinador prefere destacar a atitude da equipa depois de estar a perder por 2-0. «Mesmo aos 82 estávamos a perder, marcámos um golo, fomos buscar a bola ao fundo da baliza, fomos ao centro, fizemos o segundo e fomos buscar a bola à baliza. Para mim esse é um sinal d e confiança da equipa. Eles estão a dar o máximo. Tenho orgulho em ser treinadores deles. Estamos num bom caminho e vamos continuar», insistiu.