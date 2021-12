Ruben Amorim sempre disse que preferia renovar com os jogadores que já tem do que ir ao mercado buscar reforços. Uma ideia que tem vindo a ser implementada pela estrutura que tem vindo a renovar com as principais referências do plantel. Luís Neto renovou na quinta-feira, João Palhinha irá renovar também nas próximas horas.

«Em relação ao Palhinha, estamos seguros porque ele ainda tem muitos anos de contrato. O que estamos a fazer é a reforçar o contrato do Palhinha porque o Palhinha assim o merece. Isso é de louvar na estrutura do clube que, tendo um jogador seguro por vários anos, demonstra que quem trabalhar, e estamos atentos a isso, independentemente de terem um contrato longo ou não, estamos a tentar fazer melhorias a todos, sabendo que todos no plantel merecem. Vamos tentar chegar a todas as casas», comentou o treinador na conferência de antevisão do jogo com o Boavista.

Uma ideia antiga do treinador, renovada a poucos dias da reabertura do mercado de transferências. «Não sou eu que prefiro, o clube é que prefere, o projeto é completamente do clube. Esta ideia já estava implementada, quando me foi apresentado o projeto do Sporting tudo isto já estava pensado pela estrutura. Eu gosto é dos meus jogadores. Sinto que é difícil passar deste patamar para outro sem se gastar muitos milhões», destacou.

Ruben Amorim lembra ainda que muitos dos jogadores do atual plantel já são internacionais e, neste sentido, não seria fácil substituí-los pelo valor que têm. «Os nossos jogadores são muito valiosos, já conhecem a ideias e para mim, como treinador, é mais fácil manter os mesmos jogadores que são internacionais A neste momento. O Porro também já foi à seleção espanhola, os jogadores já são internacionais A, já custam muito dinheiro e nós para os substituir é muito difícil. Esta ideia já cá estava, o projeto já cá estava, eu simplesmente quero ficar com os meus jogadores que já estão trabalhados e poupam-me muito trabalho», comentou ainda.