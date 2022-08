Ruben Amorim, treinador do Sporting, comentou desta forma a derrota da sua equipa no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto (3-0), em encontro referente à 3.º jornada da Liga 2022/23:

«Nós fizemos o nosso jogo, o FC Porto fez o jogo deles, fez três golos e nós não fizemos nas nossas oportunidades. Sofremos um golo antes do intervalo, que nunca é bom de gerir. Mas a nossa melhor fase foi quando voltamos do intervalo e tivemos o domínio de jogo. O FC Porto foi muito maduro, fez os golos, jogou o jogo dele. No fundo, é o resumo do jogo.

Uma fase negativa «O FC Porto não criou muitas oportunidades hoje, mas aproveitou todas as que teve. Já tive jogos no Dragão em que jogámos muito pior. Tivemos bolas na cara do Diogo Costa em que não conseguimos. 3-0 são sempre 3-0, há fases assim, em que tudo corre mal. No futebol, tudo muda de repente.»

FC Porto mais intenso nas segundas bolas? «O estilo de jogo é que dá essa impressão. Enquanto o FC Porto tem os médios mais subidos e coloca bola longa, à procura do Taremi, nós queremos sempre sair a jogar. Eles partem mais a equipa, batem mais a bola, estão mais perto das segundas bolas e têm essa agressividade positiva.»

Falta de eficácia leonina: «Em termos de oportunidades…no final da primeira, no início da segunda. Façam a vossa análise e vejam quem teve mais oportunidade de golo. Se marcássemos um golo, da forma que estávamos por cima no jogo, eles ficavam mais desconfortáveis.»

A intensidade e os amarelos: «Como disse, são formas diferentes de jogo, nós arriscamos mais na construção. Comparado com a Taça de Portugal aqui, os centrais estiveram mais confortáveis com a bola. Quanto aos amarelos, façam a vossa análise. O do Morita, por exemplo, penso que nem falta é. Quanto ao Ugarte, o que se notou é que houve lances como o 3-0 em que não consegue fazer a falta, porque tem amarelo.»