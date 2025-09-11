Rui Borges e Morten Hjulmand vão ser homenageados na 43.ª edição da gala dos Rugidos de Leão que está marcada para 14 de novembro, mais uma vez, na Quinta do Paúl, em Leiria, segundo anunciou o jornal do clube.

O treinador e o capitão dos leões vão receber os prémios relativos ao futebol, numa gala em que também vão ser galardoados outras modalidades do universo do clube, com destaque para o voleibol, representado pelo jogador Edson Valência, depois da conquista do título que escapava há sete anos.

No atletismo vão ser galardoados Paulo Reis e Patrícia Silva; no hóquei em patins Henrique Magalhães; no andebol Andrés Kristensen; no voleibol Edson Valência; na natação Diogo Cardoso; na ginástica Luís Santos; no ténis de mesa João Almeida; e no futsal Tomás Paçó.

Haverá ainda prémios para o Dirigente do Ano (o vogal Vasco Matos), Academia (Maria de Jesus), Sócio (Nuno Lourenço), Funcionária (Ilídia Teles) e Figura Leonina (a mascote Jubas).