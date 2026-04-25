Rui Borges destacou a «liberdade» para falar no Sporting, a propósito dos festejos do 25 de Abril, dizendo que diz sempre o que quer, ao contrário de outros, «que debitam aquilo que lhes mandam».

Celebramos hoje o 25 de Abril, sente que tem liberdade para responder a Farioli?

«Felizmente estou num clube em que me dão liberdade para falar, sempre, da melhor forma e o que quero. Se calhar outros, debitam aquilo que lhes mandam, eu não debito. Digo sempre aquilo que quero. A minha liberdade de expressão tem a ver com o que acho e sinto, não perco tempo com coisas que não fazem sentido para mim. Estou focado no AVS, não vou estar aqui a comentar declarações de um treinador de uma equipa que já joguei, que já passou. Naturalmente estão muito tempo preocupados com o que é o Sporting, é bom sinal, é sinal de que o Sporting é mesmo grande. Tem a ver comigo, não dar valor ao ruído, seja o ruído o que for. Em relação à equipa, a mim, a tudo o que é relacionado à minha volta.»

O Torreense será o adversário na final da Taça de Portugal

«Feliz, por um lado, pelo Torreense. Já disse aqui muitas vezes que já estive do outro lado, em equipas de escalões inferiores e sei bem o que se sonha com isso e o quanto se motiva por isso. Fez uma meia-final bonita contra uma equipa que, apesar de tudo, está a fazer uma grande época e que, dentro daquilo que são as suas armas, nos irá dificultar ao máximo. Vai ser um jogo difícil, com uma equipa super-motivada daquele lado. Acima de tudo feliz por estar presente em mais uma final».