Rui Borges, treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, da oitava jornada da Liga:

Ainda tem de provar alguma coisa a alguém?

«Comecei a treinar no Mirandela. É a minha terra, onde toda a gente me conhece. Se lá alguns duvidavam, não vão duvidar no Sporting… Faz parte. Aqueles que, lá trás, duvidavam no Mirandela, agora dizem que sou um grande treinador, de certeza, por treinar o Sporting e ser de Mirandela. A crítica faz parte. Se toda a gente gostasse do mesmo, o mundo estava de patas para o ar. Isso não me preocupa. Sei do carinho que tenho recebido da grande maioria dos sportinguistas desde que aqui cheguei. Mesmo na rua, tem sido fantástico, e no estádio tem sido incrível. E vai continuar a ser. Aqui, em causa, não está o treinador, é o Sporting. O que importa é o Sporting ganhar, independentemente do treinador e dos jogadores. Acredito que, aos poucos, mais gente acredita naquilo que tem sido o nosso trabalho. Mas o que me move é ganhar e fazer o melhor pelo Sporting».

