Rui Borges, em conferência de imprensa, depois da goleada do Sporting ao Estrela (4-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 12,ª jornada da Liga.

Costuma-se dizer que uma noite descansada é ler um livro, beber um chá ou estar a ganhar por 3-0 aos vinte minutos

«Pelo jogo, sim pelo chá talvez, pelo livro não. Acima de tudo, um jogo que me deixa muito satisfeito, coma equipa completamente ligada do início ao fim, com muita dinâmica, muita qualidade no processo ofensivo, no processo defensivo que era muito importante para não deixar crescer o adversário. Foi isso que fizemos ao longo de todo o jogo, de todo o tempo, sempre muito ligados, sempre a querer jogar. Não paramos a bola muito tempo, andámos sempre a tocar e isso é muito importante para a nossa equipa, para as próprias dinâmicas. A bola não pode parar muito, a equipa esteve ligada do início ao fim. Fizemos quatro golos com muito mérito, podíamos ter feito mais. No processo defensivo não deixamos criar, tirando uma ou outra transição, mas muito bem naquilo que era anulá-las. Feliz por toda a resposta do coletivo.»

Uma das melhores exibições da temporada

«É uma boa exibição, consistente e com qualidade ao longo dos 90 minutos. É difícil para mim qualificá-la como a melhor, muito honestamente, porque acho que temos feito um início de época fantástico a todos os níveis. Nota-se que estamos a crescer cada vez mais naquilo que é a consistência de jogo processo de jogo, até mais no processo defensivo em alguns momentos. Eles vão-se conhecendo cada vez mais e a dinâmica entre eles também é cada vez melhor. Não vamos jogar sempre bem, é certo, mas foi uma boa exibição, com qualidade e consistência.»

Gonçalo Inácio gerou um momento de apreensão

«Não tem nada, foi só um susto, nada mais do que isso.»