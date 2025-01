Rui Borges não revela especificamente qual o problema físico de Viktor Gyokeres, mas assume que é uma questão que está a gerir com pinças, procurando tirar o rendimento possível do goleado sueco, sem o risco de o perder por muito tempo.

Já não época passada, Ruben Amorim teve de gerir o esforço do imparável goleador que acabou por ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica a um joelho no final da época. Rui Borges garante que o atual problema não tem a ver com o joelho, mas falou numa necessidade de gestão diária.

«Não vou estar aqui a especificar, não me compete a mim, o máximo que posso dizer do Viktor é que ele tem um pequeno problema, não é no joelho, isso posso dizer. É um problema que precisa de gestão e, para ser o mais honesto possível, se calhar em 95 por cento dos jogadores com o problema do Viktor, estavam parados», destacou o treinador no decorrer da antevisão da receção dos leões ao Nacional.

A verdade é que Gyökeres continua a jogar, mesmo depois de começar os jogos na condição de suplentes, como aconteceu nos últimos jogos, em Vila do Conde e em Leipzig. «A vontade dele é tanta de jogar que nós, entre todos, equipa técnica, jogador, departamento médico, departamento de alta performance, tentamos o melhor para nós, para todos. Não pôr em causa o atleta, porque é um jogador importantíssimo para a equipa e toda a gente percebe isso. Agora, não o queremos perder por muito tempo. Entre perdê-lo por muito tempo e tê-lo para algum tempo, preferimos geri-lo para algum tempo e não para tempo algum», explicou.

Sem nunca referir qual a lesão de Gyökeres, Rui Borges garante que não vai arriscar uma lesão mais prolongada do sueco. «Mais do que especificar a lesão, é dizer que precisa de ser gerido e, para ser o mais honesto possível, ele, pela parte atlética dele, consegue dar o seu contributo e da forma como estamos a fazê-lo não o colocamos em causa. É com isso que nós nos preocupamos», referiu ainda.