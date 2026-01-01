Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Gil Vicente, desta sexta-feira [18h45], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico do Sporting disse quem é a melhor equipa atual falou dos «diferentes» Gyökeres e Suárez.

A melhor equipa atual é o FC Porto

«Naquilo que é a melhor equipa será sempre a minha. Naquilo que é a melhor equipa atual é o Porto, vai em primeiro. Eu nunca tiro um mérito. Será sempre a minha, mesmo quando não jogar nada de jeito, eu vou dizer sempre que é a minha. Os meus são sempre os melhores, isso é garantido. Nem que tivesse um 15º, um 16º, eu diria que a melhor equipa era a minha. Em relação àquilo que é pontual, o Porto é o melhor, vai em primeiro, está a fazer uma grande época. Por isso, eu nunca tiro mérito a quem vai na frente, já dizia isso ano passado. Quando nós estávamos na frente, quando às vezes até vocês desse lado punham em causa aquilo que era a nossa qualidade de jogo. Por isso, eu diria que nós éramos os melhores porque íamos em primeiro. Este ano, ou esta época para já, é o Porto em primeiro com todo o mérito. Nunca tiro mérito a quem vai na frente e há que respeitar isso. Agora, olho sempre para a minha equipa como a melhor.»

Comparação entre Gyökeres e Suárez

«São claramente diferentes. Gyökeres é alguém que marcou a história do Sporting e do campeonato português e vai continuar a marcar por muito tempo. Eu acredito que o Luís, à sua maneira, com as suas qualidades, também irá marcar a sua estadia no Sporting, o seu trajeto no Sporting e a nível nacional também, naquilo que é o nosso campeonato. São jogadores diferentes, sou um sortudo por poder trabalhar com o Víktor, poder trabalhar com o Luís e com o Fotis, que são dois grandes avançados e que nos dão muitas coisas.»