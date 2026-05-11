Rui Borges falou à flash da Sport tv após a vitória do Sporting na visita ao Rio Ave (4-1).

«Início de jogo bastante aberto, o Rio Ave é forte com o jogo partido. Não o poderíamos permitir. O Rio Ave recorreu a futebol direto e conseguiu as segundas bolas. Ficámos mais expostos em desvantagem no resultado, foi o que aconteceu toda a primeira parte. Deveríamos corrigir alguns aspetos de posicionamento. Controlámos o jogo na segunda parte, o Rio Ave ficou com menos um jogador e conseguimos controlar com bola. O Rio Ave foi um grande adversário e causou-nos muitas dificuldades na primeira parte.»

«Os jogadores estavam tranquilos e concentrados no nosso jogo, com rigor no momento defensivo. Não nos podemos preocupar com os outros. O futebol é assim, há que saber lidar. Falta uma jornada, em casa.»

«Debast? Aconteceram duas lesões no treino de ontem, tal como o Vagiannidis. Estão a ser avaliados. Vamos perceber a extensão nos próximos dias.»