Rui Borges assumiu que ficou arrepiado com o apoio dos adeptos do Sporting à equipa no decorrer da goleada ao Estrela da Amadora e falou também no momento de carinho depois da assistência de Morita para o 4-0.

Apoio dos adeptos ao longo do jogo

«A mensagem é agradecer o apoio que têm dado e que têm passado à equipa ao longo de todos os jogos desde a época passada. É importante sentir este carinho, sentir esta energia. Hoje a energia foi um pouco diferente, em termos de bancada, sentiu-se mais. Eu, em alguns momentos, até me arrepiei em um momento ou outro. Sou uma pessoa de sentimento e arrepiei-me porque é importante nós, principalmente os jogadores, sentirem essa energia e esse carinho passado de fora para dentro porque ajuda a ultrapassar os nossos limites e ir à procura de mais. Só peço essa energia, continuem a dar esse apoio que tanto têm dado e que acreditem. Foi isso que o ano passado nos levou a ser campeões e a conseguir a dobradinha.»

Pote está de volta e o momento de carinho com Morita

«Mais uma dor de cabeça porque estão todos num momento muito bom. Estão dinâmicos, felizes a jogar. O Edu entrou, fez um belíssimo jogo, completamente ligado do princípio ao fim. O Morita igual. Estava numa fase crescente de confiança, acima de tudo quanto à capacidade em termos físicos. Esse carinho que foi demonstrado dita aquilo que disse em relação à união deste grupo: Hoje foi em relação ao Morita porque sentem que o Morita, aos anos que está no Sporting, e eles percebem a importância que o Morita tem para o grupo, não só pela sua qualidade, mas como líder, como referência. A mim não me surpreende nada esse carinho.»