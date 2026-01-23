Rui Borges revelou que Pedro Gonçalves e Diomande já estão disponíveis para a visita do Sporting a Arouca, anunciou que Nuno Santos pode regressar dentro de poucos dias e na possibilidade de utilizar já o reforço Souleymane Faye este sábado. Uma longa conferência e imprensa em que o treinador dos leões destacou ainda o regresso do capitão Morten Hjulmand.

Faye já é opção? Pote e Diomande estão disponíveis?

«São jogadores que vamos perceber se faz sentido irem já para a convocatória. O Faye ainda não sabemos se é possível ou não. O Pote e o Diomande hoje fizeram o treino com a equipa, vai ser uma decisão que temos de tomar.»

Está mais inclinado em utilizar Pote e Diomande na Liga dos Campeões ou prefere poupá-los para a Liga?

«O importante é ganharmos ao Arouca que, como disse, é a nossa Liga dos campeões. É nesse jogo em que temos de nos focar. Por tudo o que poderá acontecer, com o tempo, será um jogo dificílimo e temos de ser capazes de dar resposta com características diferentes dos jogos da Liga dos Campeões. Não estou muito focado no Bilbao. Em relação àquilo que é poupar, poupados estão eles [Pote e Diomande] que não têm jogado.»

Hjulmand cumpriu castigos, quem vai para o banco?

«Agora vou queixar-me mais por tê-los todos do que não os ter, vai dar mais dores de cabeça. O Morten, já disse isso várias vezes, é o nosso líder em campo, é o nosso capitão, é alguém que é um exemplo para todos, é alguém que consegue transportar a equipa, puxá-la para o rumo certo, para a energia certa, para a dinâmica certa. É um jogador importantíssimo naquilo que é a nossa equipa e está um momento de forma extraordinário. Pessoalmente, acho que ele está melhor, está como nunca esteve, mesmo na época passada, já era importante e continua a ser muito importante porque é o nosso capitão. Está num grande momento de forma, depois aquilo que é o significado que tem para o grupo, é um jogar importantíssimo nesse sentido. O Simões e o Morita fizeram um grande jogo frente ao PSG, é bom, é sinal de que estão todos ligados e à procura das suas oportunidades e percebem, acima de tudo, que as têm. Até ao momento, todos têm tido oportunidades, têm correspondido e sabem que, a qualquer momento, podem ser titulares».

Como estão as situações clínicas de Ioannidis e Nuno Santos?

«O Nuno Santos poderá na próxima semana, felizmente, começar a treinar connosco, com o grupo integralmente. Fico muito feliz se isso acontecer. O Ioannidis é muito dia-a-dia e perceber qual o passo que podemos dar à frente. É muito o momento, não tem uma data específica. Acredito que até ao Nacional possa estar disponível, mas isso sou eu, o doutor depois dá-me na cabeça aqui».