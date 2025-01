Rui Borges não confirma o interesse ou eventuais negociações para as contratações de Alberto (Vitória) e Rui Silva (Betis), considerando que até ao fecho do mercado vão aparecer muitas notícias a relacionar jogadores ao Sporting.

«São jogadores que não pertencem ao Sporting neste momento. Não quero estar a alimentar coisas que não quero alimentar. Se em algum momento foram jogadores do Sporting depois vou comentar», começou por enunciar.

«Para já, um é jogador do Vitória e o outro é jogador do Betis. Estou muito mais focado no jogo de amanhã com o Benfica do que está a mexer no mercado. O mercado vai mexer até 31 de janeiro, ainda vamos ter vinte jogadores a entrar no Sporting e dez a sair», referiu ainda.