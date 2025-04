Rui Borges está impressionado com Alisson. O reforço foi contratado para a próxima temporada, mas está, desde já, integrado no plantel principal dos leões e tem deixado

«Tem trabalhado com a equipa principal, é um miúdo que está a crescer, está a adaptar-se àquilo que é a exigência Sporting. Aos poucos, a perceber um pouco a dinâmica onde está agora. É um miúdo em quem acreditamos muito, tem um potencial muito grande», começou por enunciar na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense.

Uma aposta segura para a próxima temporada. «Tem características que nós gostamos muito. Estava identificado, conseguimos trazê-lo antes para ele também ganhar esse tempo de adaptação, conhecer os colegas, perceber a dimensão do clube que representa agora. Tem dado uma resposta muito boa, a parte de interagir e do que cria para os colegas tem sido muito positiva porque é um miúdo muto irreverente, cria muitas acelerações no último terço, procura muito o um-para-um, ganha muitos duelos, é muito potente. É um jogador em quem acreditamos muito, vai ter o seu processo de crescimento, mas não tenho dúvidas que no futuro será um jogador que se irá ouvir falar porque tem condições para isso», destacou ainda.