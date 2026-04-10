Rui Borges revelou que Geovany Quenda está convocado e João Simões está em dúvida para a deslocação do Sporting à Reboleira para defrontar o Estrela, este sábado, em jogo da 29.ª jornada da Liga. O treinador falou ainda que espera poder contar com Ioannidis e Luís Guilherme para a fase decisiva do campeonato e comentou o alegado interesse do Manchester City em Morten Hjulmand.

Já podemos voltar a ver Geovany Quenda?

«Está convocado».

Ioannidis e Luís Guilherme ainda voltam a jogar esta época?

«Esperamos e acreditamos que voltem esta época, tanto um como o outro. Não sei dizer o tempo, às vezes consigo se é uma semana ou assim, não consigo dizer, mas ambos regressam antes do final da época».

Mais alguém com problemas físicos?

«Está o [João] Simões em dúvida».

Notícias de mais clubes interessados em Morten Hjulmand? É inevitável a sua saída no final da temporada?

«Acho que inevitável é falarem dele. É um grande jogador, está a fazer uma boa época, já fez uma grande época a temporada passada. É um jogador importante no Sporting, por tudo o que o Sporting tem estado a demonstrar a nível europeu também e é natural que se fale no Morten e noutros jogadores do Sporting. Deixa-nos a nós felizes, é sinal de reconhecimento individual e coletivo que o nosso trabalho também é bem feito em termos estruturais, em termos da valorização dos jogadores. Isso deixa-nos muito felizes e olho com naturalidade para isso, faz parte do futebol. O futebol é isso, agora se vai sair ou não sair, sou muito prático e muito frio nesse sentido: fico feliz se ele ficar, se não ficar virá alguém para o Sporting com valor. Faz parte do nosso trabalho, enquanto equipa técnica, valorizá-lo e fazê-lo crescer».