Rui Borges não se sente melindrado por ter de dividir o mérito da eventual conquista do título com Ruben Amorim e João Pereira. O atual líder dos leões reagiu às declarações do treinador do Manchester United que anunciou, após o último jogo, que vai estar a torcer pelo Sporting este sábado no dérbi com o Benfica.

«Não olho para o aspeto de herança, neste caso nem foi o Ruben, foi o João [Pereira] que estava antes quando eu entrei. Não se trata de uma herança, trata-se de um clube onde tinha estado um grande treinador como é o Ruben, o qual eu e muita gente admira. Tive a oportunidade de mandar, não para ele, mas para o Carlos, uma mensagem de parabéns por terem conseguido chegar à final da Liga Europa. Tal como ele está a torcer por nós, fico contente, nós também estamos a torcer por ele», começou por referir Rui Borges em conferência e imprensa.

O Sporting pode ser campeão no sábado, enquanto Ruben Amorim, na quinta-feira, garantiu a qualificação do Manchester United para a final da Liga Europa. «Eu, pessoalmente, fico a torcer por ele porque sou admirador também. Tem um trajeto como treinador em que conseguiu vir de baixo para cima, pelo seu caracter, pela sua personalidade, pela sua capacidade, pela sua competência. É alguém que a gente vai olhar sempre com admiração. Eu não fujo à regra, fico feliz pelas palavras. Tem uma grande história, mudou um bocadinho o paradigma do Sporting com o nosso presidente. Tem a sua história, temos de a respeitar como tal e admirá-lo como tal também», acrescentou.

Em conclusão, o mérito da eventual conquista do título, será a dividir por três, mas a maior parte será sempre do atual treinador. «Sim, eles também estiveram no clube, O grande mérito é da equipa técnica que cá está, agora não tenho problemas em dizer que foi tão importante o Ruben, como o João que esteve menos tempo. Todos passaram, todos à sua maneira tiveram a sua importância para equipa e para o clube, por isso, oxalá que assim seja, os dois possam também festejar como eu», comentou.

Apesar das contantes comparações com Ruben Amorim, Rui Borges garante que está feliz com o seu próprio trajeto e que é de, alguma forma, imune às críticas.

«Estou muito feliz com aquilo que tem sido o meu trajeto, Sou muito frio, muito focado, isso não mexe comigo com o que possam dizer, seja positivo ou negativo. Tem a ver com o nosso trajeto, com a nossa experiência. Não me preocupo com as comparações com o Ruben, já disse que sou um admirador, faz aqui um grande trabalho e toda a gente tem de admirar o trabalho que fez no Sporting. Aquilo que é o passado é ele, o presente sou eu. Eu sou eu, ele será ele, outro será outro que virá a seguir», referiu.

Quanto às críticas promovidas por alguns comentadores em programas desportivos. «Foco-me muito no meu trajeto, tudo o resto é ruido, passa-me completamente ao lado. Sei quais são os meus valores, qual a educação que tive, sou muito respeitoso para com toda a gente. Estou supertranquilo em relação à minha pessoa. Temos feito um grande trabalho no Sporting. Fomos à final da Taça da Liga, estamos na discussão do campeonato e estamos na final da Taça de Portugal. Melhor era estarmos na final da Champions. Naquilo que é objetivo, estamos lá, agora é termos capacidade para concretizar os objetivos finais», destacou ainda.