Rui Borges está convencido que Conrad Harder vai ser despenalizado depois de ter sido expulso já depois do final do jogo com o Santa Clara. O treinador diz que as imagens são explícitas e considera que o jovem avançado dinamarquês se limitou a festejar com os adeptos, sem provocar ninguém.

«Não me vou alongar muito, o atleta festejou apenas uma vitória, sem provocar ninguém. O árbitro tomou a decisão que tomou. Acredito que será revertida, contamos muito que assim o seja porque tudo é claro. As imagens são claras, o que se passou no jogo, foi claro em relação a esse assunto», destacou o treinador em conferência de imprensa.

O treinador considera que foi apenas um momento de festa e considera que isso não pode ser retirado ao futebol. «É um momento do jogo. Não posso responder por aquilo que se passou, posso responder pelo que o atleta fez ou não. É explícito aquilo que ele não fez. Apenas festejou uma vitória com os nossos adeptos, nunca a provocar os adversários em momento algum, pelo menos é aquilo que se vê nas imagens. É natural festejarmos acho eu, senão o futebol vai ficar apático e não podemos fazer nada», acrescentou.

Falta agora saber se o jogador vai ser despenalizado a tempo de poder vir a ser opção para o jogo o desta sexta-feira. «Estamos preparados para as duas situações, para contar com o Harder, ou não contar com o Harder», comentou ainda Rui Borges.