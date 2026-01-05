Rui Borges abordou as opções que tem à disposição para o jogo com o Vitória e saudou também o regresso de Daniel Bragança, embora o médio não esteja disponível para o jogo desta terça-feira. O treinador falou ainda da nova onda de lesões que está a fustigar o plantel, tal como aconteceu na época anterior.

Sobre o regresso de Daniel Bragança [jogou no domingo pela equipa B]

«Muito feliz e foi explícito da parte de todo o grupo no momento em que o Dani entrou. Isso dita bem aquilo que é a força deste grupo e da equipa, aquilo que é a amizade que existe, por isso, feliz por o ver voltar, feliz por ver que ele está bem. Acredito que ele nos ajudará também no futuro. Já está a treinar connosco há alguns dias, mas naquilo que é estar preparado para o jogo, tem mais a ver com o ganhar confiança e perder o receio que ainda possa existir e que é natural. Por isso é que se calhar foi importante os minutos na equipa B. Nos próximos tempos já estará disponível para a nossa exigência na equipa principal.»

Maxi vai jogar no lugar do Ricardo Mangas ou mais à frente como tem jogado?

«O Maxi tem-nos dado essas duas soluções, face às nossas ausências, dentro daquilo que temos individualmente em ternos de características, ele tem conseguido dar resposta numa e noutra posição. Dentro daquilo que será o jogo, dentro daquilo que perspetivamos que será o Vitória, ele tanto poderá jogar numa posição, como na outra. Uma coisa é certa, ele vai jogar, agora se é a lateral, a médio ou a extremo, é algo que vamos decidir até amanhã.»

Esta é uma competição para João Virgínia jogar?

«Não é um dado adquirido que este jogo esta competição e o outro joga a outra. No momento, e dento daquilo que é a estratégia e orientação do jogo, nós tomamos a decisão que achamos melhor».

Em relação à onda de lesões, encontra semelhanças com a época passada?

«Os que demoram mais a recuperar são as lesões traumáticas que nós não controlamos, tão simples quanto isso. O máximo que podemos olhar é para as lesões musculares. Felizmente não temos tido muitas. O Pote teve agora esta, vai demorar um bocadinho mais, mas, tirando isso, as mais demoradas são as que não controlamos. O futebol é um jogo de contacto, às vezes cria esses problemas».

Muitos jogadores indisponíveis…

«Também temos a CAN que também nos condicionou com dois jogadores importantes no que estavam a ser na dinâmica da equipa. O staff, a Unidade de Performance, o Departamento Médico têm sido excecionais e, no que controlamos, tentamos ao máximo e estamos sempre à procura de sermos melhores. É acreditar nos que estão e continuar a trabalhar naquilo que é a gestão. Nesta fase é difícil haver muita gestão porque, além de não termos as soluções todas, esta fase também é a mais critica da época. Temos muitos jogos, há um acumular da fadiga também e pode haver risco de maior lesão. Esta época é um bocadinho diferente da época passada. É o futebol, temos de saber contrariar essas coisas menos positivas que nos vão surgindo no caminho e temo-lo feito muito bem, a equipa tem dado uma boa resposta e é isso que me deixa feliz».