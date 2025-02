Rui Borges anteviu, na tarde deste sábado, a visita ao AVS e à Vila das Aves, a propósito da 23.ª jornada da Liga. Para o treinador do Sporting, o reencontro com Rui Ferreira promete um duelo interessante.

«Vamos defrontar uma equipa que mudou de treinador há pouco tempo, um treinador [Rui Ferreira] que conheço e do qual gosto, pela organização e competitividade das equipas. O AVS joga em casa, dentro de uma ideia nova. Quando há mudança de treinador, o “chip” também muda.»

«Mas, nós devemos ser capazes de fazer um bom jogo e de voltar a ganhar, dentro de quem está disponível», referiu, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o momento vivido pelos leões, Rui Borges lembrou que o Sporting é dono do próprio destino.

«Tem sido um desafio constante. Temos de dar resposta em todos os jogos, todos temos lutado para encontrar soluções. A pressão de o Benfica ganhar é-me igual. Nós queremos ganhar e dependemos de nós para manter o primeiro lugar», concluiu.

O campeão em título e líder do campeonato – com dois pontos de vantagem sobre o Benfica – jogam no reduto do AVS (16.º) na tarde deste domingo (18h). Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.