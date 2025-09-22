Rui Borges falou à flash da Sport tv após o triunfo do Sporting sobre o Moreirense (3-0).

«Um jogo no qual a equipa esteve muito bem, não posso apontar nada. Estivemos bem, o guarda-redes do Moreirense fez uma ótima exibição. Conheço bem este adversário, compacto em bloco baixo e forte a fechar espaços curtos. Tivemos muito caudal ofensivo, só posso enaltecer o equilíbrio do grupo. Os golos aconteceram com naturalidade e mérito. E não sofremos golos. Nos primeiros 35 minutos estivemos muito bem na reação à perda de bola. O resultado roça a perfeição.»

«Trincão? São jogadores diferenciados. Conquista dois penáltis, mas também esteve muito bem coletivamente. A equipa sente-se bem e feliz, com fome de ganhar.»

«A decisão do batedor de penáltis é da equipa. O Hjulmand está lá dentro e decide, sabe o que sente.»

«Para a Liga dos Campeões mudámos três unidades na defesa, todos sentem que são solução. Queremos a equipa a 100 por cento de frescura, todos vão ser importantes nas diferentes competições.»

«Ioannidis? Muito feliz por ele. É natural que os avançados se sintam por não fazer golos, mas conseguiu-o com naturalidade. O seu perfil encaixa perfeitamente no grupo. Estou feliz por contar com dois grandes avançados.»