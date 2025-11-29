Rui Borges vai chegar à marca redonda dos 50 jogos à frente do Sporting este domingo, na receção ao Estrela da Amadora. O treinador abordou esse registo, em conferência de imprensa, garantindo foco total no jogo, sem espaço para pensar nos jogos 51 e 52, que serão com o Benfica e Bayern Munique.

50 jogos à frente do Sporting

«A marca deixa-me feliz, são 50 jogos, é um número redondo, daquilo que é ser um líder de um grande clube, naquilo que tem sido valorizar o nosso trajeto enquanto equipa técnica. Deixa-me feliz e deixa-me mais feliz ainda por tudo aquilo que fomos capazes nestes 50 jogos. Fomos bicampeões, ganhámos a Taça de Portugal, termos, aos pouco, ido cada vez mais meter aquilo que é a nossa imagem enquanto equipa técnica também».

«Acima de tudo é algo que me motiva mais. Mais 50 jogos à frente do Sporting, continuar a ser feliz como tenho sido e dar seguimento ao trabalho. O trabalho responde sempre por nós. É isso que tenho feito ao longo de 50 jogos, mais do que tudo o resto, é o trabalho que tem respondido daquilo que é a imagem desta equipa técnica.»

O jogo 51 será com o Benfica e o 52 com o Bayern Munique

«A mensagem é estrela da Amadora. Essa é a mensagem, não falámos em absolutamente mais nada a não ser do próximo jogo. Como dizia o Pote há uns dias, a nossa Champions é o campeonato. Fizemos um belíssimo jogo para a Champions [frente ao Club Brugge], ok, conseguimos o objetivo, três pontos, agora é focar-nos no Estrela. Aquilo que é pedido, aquilo que é o discurso, é apenas Estrela da Amadora e não se fala em absolutamente mais nada.»