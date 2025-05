Rui Borges, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting sobre o V. Guimarães por 2-0, na 34.ª jornada da Liga:

«É indescritível, disse-o desde a Taça da Liga que é muita crença e tem sido o caminho da equipa técnica, o de acreditar sempre. É o culminar de um grande trabalho de todos na estrutura, na academia e este grupo merecia muito porque acreditou sempre. Puseram em causa muita coisa durante muitas vezes e o acreditar deste grupo só podia acabar assim.»

«Era o concretizar de um sonho e pela competência da equipa técnica e minha, que não fui um grande jogador, não estudei, comecei lá atrás e sou apenas o Rui Borges. Agora é levantar a cabeça e seguir, porque ainda há mais um troféu para disputar, não podia estar mais feliz do que estou. A vida foi-me sempre dizendo que temos de ser felizes no dia a dia, nunca olhámos para o que o futebol nos dá, como o dinheiro, mas foi a ambição. O meu maior desejo é que se sentissem orgulhosos do filho e certamente estarão a chorar lá em casa, o maior troféu que posso ter é o reconhecimento dos meus e das pessoas em Mirandela. Há muita gente que nem é do clube (Sporting) e que me está a apoiar.»

«As pedras no caminho fazem parte e queria deixar um abraço ao Ruben Amorim e ao João Pereira, fazem parte deste campeonato porque estiveram aqui e merecem o reconhecimento. Olhei para a oportunidade com a maior felicidade no mundo e treinar o Sporting é a maior felicidade que tenho. É difícil travar quem nasceu para vencer e quando digo vencer é na vida, não falo de troféus. Agora é desfrutar do título e depois pensamos na Taça de Portugal.»