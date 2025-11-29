O calendário voltou a dar que falar esta semana, com críticas da parte do FC Porto e do Benfica, mas Rui Borges desvalorizou a questão, garantindo que os jogadores gostam de jogar de dois em dois dias.

Calendário até ao final da primeira volta já está definido

«O calendário tem uma comissão permanente em relação a isso, foi definido um calendário. Nós já jogámos um jogo nem 48 horas a seguir para a Taça da Liga e não nos queixámos, tão simples como isso. É o que é, o calendário é isso. O FC Porto adiou o seu jogo, tem mais um jogo agora. Nós, lá atrás, fizemos um jogo sem descanso, mudamos onze jogadores, felizmente fomos capazes, demos resposta, é o que é».

«Temos de olhar para o calendário tal como é e arranjar soluções. É olhar as coisas de forma positiva. O jogador quer é jogar. Se perguntarem aos jogadores se querem jogar de dois em dois dias, eles querem. Num patamar alto, os jogadores querem é bola e jogar, por isso não me vou alongar muito com isso.»