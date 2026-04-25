Rui Borges abordou a visita à Vila das Aves para o duelo com o AVS, falou da condição física e dos níveis de confiança do plantel e da motivação para os jogos que faltam até ao final da temporada.

AVS já desceu, altera alguma coisa?

«Acho que tanto de uma forma ou de outra ia ser um jogo difícil. É um estádio onde a época passada perdemos pontos, pusemos em causa tudo aquilo que seria o desfecho da época passada. Tivemos essa dificuldade, esta época também já a tivemos para a Taça de Portugal em nossa casa, isso demonstra o que pode fazer o AVS. Tem melhorado bastante nesta segunda volta, com o seu treinador, melhorou no aspeto defensivo, muito menos oportunidades defensivas aos adversários e é uma equipa muito competitiva. O já estarem descidos, entre aspas, liberta-os um bocadinho da pressão do jogo. Vão jogar contra uma equipa grande, contra os atuais campeões nacionais, vão estar motivados, não têm nada a perder. Acredito que estejam libertos nesse sentido, o que os leva a querer demonstrar aquilo que é o seu real valor individual e coletivo. Espera-nos um jogo difícil por tudo o que já foi demonstrado na época passada e nesta época também.»

A equipa saiu de rastos do Dragão, tem muitas lesões. Acredita que tem equipa para lutar pelo segundo lugar?

«Acho que já demos essa demonstração, temos dado ao longo da época, em vários momentos da época. A equipa, os jogadores, todo o grupo, tem dado essa resposta, essa confiança para a equipa técnica. Todos contam, todos estão disponíveis, todos querem uma oportunidade para jogar. Vamos jogar com onze de certeza absoluta. Nunca me fui de lamentar, nem me vou lamentar. É o que é, já ganhámos sem o Morten, sem outros jogadores também. Amanhã entrará um onze cheio de vontade para continuar a lutar por aquilo em que estamos inseridos. Matematicamente ainda é possível o campeonato, é por aí que estamos focados».

Qual o seu nível de esperança?

«O meu? Muito, disse logo depois do jogo com o Benfica. Ficámos mais longe desse objetivo, mas, enquanto há vida, lutar por ela. Até o meu trajeto dita aquilo que é a minha confiança».

Quenda foi titular no Dragão, é uma boa solução para colmatar o desgaste de Trincão?

«O desgaste físico não é só no Francisco, é em vários jogadores. O Quenda fez um belíssimo jogo, está a voltar de uma lesão, teve muitos meses de paragem. Vamos tentar perceber de que forma é que temos de gerir a condição dele, mas deu uma resposta dentro daquilo que é o Quenda. É um jogador importantíssimo, não queríamos ter perdido o Quenda, mas que nos ajude nesta reta final. Já nos vai ajudar, já nos ajudou, fez um belíssimo jogo. É mais uma solução, uma grande solução para nós para a frente de ataque, para conseguirmos gerir em alguns momentos alguns jogadores.»

Sporting vem de uma semana complicada. Como é que consegue motivar os jogadores?

«Motivação? É a imagem deste grupo, é a imagem desta equipa. É uma equipa que mostra sempre essa ambição, não se cansa de ganhar, quer ganhar sempre. Percebe que, em alguns momentos não vai correr bem, faz parte, mas também tem uma mentalidade diferente, por isso é que são campeões nacionais. Tenho um orgulho imenso naquilo que é o meu grupo, na minha equipa e eles deram essa demonstração de estarem vivos e mostrarem aquilo que é a ambição da equipa no Dragão. Amanhã acredito também que darão uma grande resposta e uma demonstração que estamos ainda a creditar naquilo que é possível».