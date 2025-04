O treinador do Sporting, Rui Borges, confirmou a disponibilidade do médio japonês Hidemasa Morita para a visita ao Estádio do Bessa, onde o Sporting defronta o Boavista, no domingo (20h30), em jogo da 31.ª jornada da Liga portuguesa.

«O Morita está para jogo», disse Rui Borges, ao final da manhã deste sábado, em conferência de imprensa.

Morita, que em março chegou ao Sporting lesionado, vindo da seleção do Japão, fez o último jogo pelos leões há quase mês e meio, a 15 de março, na vitória por 3-1 ante o Famalicão. Esta semana, foi integrado nos treinos com a equipa.

Esta época, Morita leva 30 jogos, dois golos e três assistências pelos leões.

Miguel Nogueira é o árbitro do Boavista-Sporting, jogo que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.