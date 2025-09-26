Rui Borges, treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, agendado para sábado [20h30], da sétima jornada da Liga:

Rui Silva, Diomande e Geny Catamo estão aptos?

«Estão os três aptos, mas o Diomande ainda não vai a jogo. O Rui e o Geny já estão na convocatória. São dois jogadores que vieram das seleções condicionados, mas felizmente já podemos contar com eles. O Diomande está já num processo de integração, mas ainda não vai para este jogo. Se nada acontecer, o Diomande já estará disponível para a Champions.»

Resposta de João Virgínia

«Estou muito confortável com qualquer um dos guarda-redes. O Rui Silva foi importante nas nossas conquistas no ano passado. Teve um início bom, mas infelizmente veio tocado da Seleção Nacional e teve uma paragem curta. É esperar que se sinta o melhor possível. O Virgínia deu uma grande resposta e esperávamos isso. Feliz por ter ambos no plantel e logo se verá quem vai ser titular frente ao Estoril.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?