Rui Borges confirma regressos de Rui Silva e Geny no Estoril
Diomande também está recuperado de lesão, mas ainda não está apto para ir a jogo
Rui Borges, treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, agendado para sábado [20h30], da sétima jornada da Liga:
Rui Silva, Diomande e Geny Catamo estão aptos?
«Estão os três aptos, mas o Diomande ainda não vai a jogo. O Rui e o Geny já estão na convocatória. São dois jogadores que vieram das seleções condicionados, mas felizmente já podemos contar com eles. O Diomande está já num processo de integração, mas ainda não vai para este jogo. Se nada acontecer, o Diomande já estará disponível para a Champions.»
Resposta de João Virgínia
«Estou muito confortável com qualquer um dos guarda-redes. O Rui Silva foi importante nas nossas conquistas no ano passado. Teve um início bom, mas infelizmente veio tocado da Seleção Nacional e teve uma paragem curta. É esperar que se sinta o melhor possível. O Virgínia deu uma grande resposta e esperávamos isso. Feliz por ter ambos no plantel e logo se verá quem vai ser titular frente ao Estoril.»
