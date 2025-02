Rui Borges esclareceu, na tarde deste sábado, os indisponíveis para a visita à Vila das Aves e ao AVS, na 23.ª jornada.

«O Gyökeres só foi gerido no jogo contra o Dortmund, o Francisco Trincão também treinou. Ambos estão a 100 por cento. O Gonçalo Inácio vai a jogo, o Geny Catamo não.»

«O João Simões, todos sabem, não vai jogar mais esta época. O Hjulmand está castigado e lesionado. Temos, pelo menos, a boa notícia de o Diomande poder dar o contributo à equipa», disse, em conferência de imprensa.

O campeão em título e líder do campeonato – com dois pontos de vantagem sobre o Benfica – jogam no reduto do AVS (16.º) na tarde deste domingo (18h). Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.