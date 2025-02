Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois do empate cedido diante do Arouca (2-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

Um jogo com um autogolo, mais dois lesionados, uma expulsão e um penálti. Como é que viu este jogo?

«Muita coisa. Foi um jogo muito impróprio em todos os sentidos. Foi o autogolo, as lesões, é a expulsão, o penálti. Foram muitas as situações que mudaram muito a história do jogo. Fomos lutando contra as contrariedades. Pareceu-me correto valorizar o esforço da equipa num jogo que podia ter dado para qualquer lado nos últimos trinta minutos. Foi um jogo difícil, mas faz parte, com tantas situações. Mesmo com elas, continuamos em primeiro e temos de nos agarrar a isso. No próximo jogo e no próximo, para chegarmos ao fim e continuarmos em primeiro».

Um jogo com muitas contrariedades, o que retira de positivo deste jogo?

«A entrega do grupo. Depois da expulsão, a equipa teve uma entrega fantástica. A equipa acabou de rastos, nunca viraram a cara à luta, deram tudo até ao fim. Não baixaram, às vezes descompensados, mas lutaram sempre. o Arouca podia também ter marcado, é certo, mas depois do que nos aconteceu ao longo do jogo, mesmo com dez, acho que podíamos ter saído com os três pontos. Eram mais do que merecidos.

A imagem que fica é um pouco triste para os adeptos, não só esta noite, mas também na Champions. Como se dá a volta a esta situação?

«A volta dá-se a trabalhar. Estou supermotivado e confiante. Eu percebo os adeptos, não posso estar aqui a rir-me, não ganhei, mas a confiança está cá toda. Temos de nos agarrar a isso, somos primeiros. Os adeptos também nos têm de agarrar a nós como fizeram hoje. Passaram a energia para sermos capazes de dar a volta ao resultado. Só juntos é que vamos ultrapassar as circunstâncias de tudo o que nos tem acontecido. A união do grupo é muito clara em todos os sentidos e também a ambição que tenho em ser campeão.

Sentiu a equipa intranquila depois do autogolo logo a abrir o jogo?

«Ficámos intranquilos depois do autogolo, mas depois reagimos bem até ao intervalo. Na segunda parte entrámos bem, mas com dez, é normal. O Arouca teve várias situações de três para dois, quatro para dois, mas os jogadores do Sporting foram muito corajosos, foram magníficos na entrega ao jogo. O autogolo passou alguma intranquilidade, perdemos algumas bolas na fase de construção, mas de resto não estivemos intranquilos, foi é um jogo aberto. Mesmo com dez, podíamos ter conseguido golo da vitória anum jogo que podia ter dado para qualquer um».

Gyokeres e Harder jogaram juntos, pode ser uma solução para o futuro?

«Foi um pouco de recurso, em função das soluções que tínhamos no banco. São dois jogadores que dão velocidade, potência, mas que dão soluções diferentes. No futuro poderá acontecer dentro de algumas dinâmicas que possamos tentar criar. Temos de pensar, temos de nos moldar ao que temos como opções, sem fugir ao nosso modelo de jogo. Vamos tentar ao máximo ser uma equipa competitiva dentro das situações que temos.

Na fase final em que o jogo ficou mais partido, João Simões ficou praticamente sozinho no meio-campo. Como viu a exibição do jovem médio?

«O Simões, já disse várias vezes, faz parte da equipa principal, tem 18 anos, muito maduro, só saiu porque estava de rastos. Lutou sozinho contra três homens do Arouca, foi enorme. Não tenho dúvidas que, no futuro, será o líder no Sporting. É um líder natural por aquilo que é enquanto atleta e enquanto pessoa. É um jogador extraordinário».

Biel entrou na parte final, como está a decorrer a adaptação do reforço?

«Não posso analisar o que ele fez em dez minutos, mais dez na Champions. É um jogador que vem de um contexto diferente, com poucos minutos, mas tem capacidade de se adaptar, sabe ouvir. Hoje teve uma oportunidade para fazer um golo, é mais um para ajudar. Tem uma personalidade que encaixa naquilo que é a equipa do Sporting».